В "Слуге народа" отреагировали на громкое письмо европарламентариев по безвизу

Безвизовому режиму Украины с Европейским союзом пока ничего не угрожает, считает нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24", комментируя письмо европарламентариев к председателю фракции "СН" Давиду Арахамии. Депутат отметила, что вокруг безвиза сейчас много манипуляций.

"К сожалению, сейчас много манипуляций по безвизу. Это письмо, хотя оно представляет мнение, по-моему, трех парламентариев... Что я поняла из него – безвизу для украинцев в общем, для людей, которые просто хотят путешествовать, свободно пересекать границы, точно никто не будет забирать. Более того, ЕС это очень большая бюрократическая машина. Вспомните, как долго мы к этому шли. Отмену безвиза могут рассматривать коллегиально и при значительных нарушениях. Поэтому украинцам надо успокоиться – точно ничего не угрожает", – заверила она.

При этом депутат согласилась с мнением европарламентариев, что в "Слуге народа" есть определенные силы, которые противодействуют реформам в Украине и тому, чтобы Украина становилась полноценным европейским государством. Она допустила, что ЕС может против таких лиц ввести "какие-то санкции", и они "будут стоять в очереди за визой".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Европарламента Виола фон Крамон, Михаэль Галлер и Раса Юкневичене обратились к главе фракции "Слуга народа" Давида Арахамия с открытым письмом, в котором предупредили некоторых украинских олигархов и политиков, ответственных за свертывание реформ, о возможной отмене для них права на безвизовый въезд в Шенгенскую зону.