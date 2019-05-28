В "Слуге народа" отказались принять Саакашвили: озвучена причина

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" не намерена принимать в свой состав экс-главу Одесской области Михеила Саакашвили, которому вернули украинское гражданство.

Главная причина тому – его длительное отсутствие в Украине. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава политсилы Дмитрий Разумков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательств он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4 и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийных списках или в движении по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль", – отметил он.

Разумков также подчеркнул, что прием или запрет на прием того или иного гражданина Украины в общественную организацию, в частности партию, прописывается как законодательством Украины, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются в том числе и самими политсилами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Стала известна дата возвращения Саакашвили в Украину.

Украинцы в сети бурно отреагировали на решение Зеленского по Саакашвили.

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