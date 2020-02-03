В "Слуге народа" отказались наказать героя "собачьего скандала" Брагара

В "Слуге народа" нет оснований для наказания нардепа Евгения Брагара за скандальный "собачий" совет пенсионерке.

Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко, передает Укринформ. Он отметил, что следует исправлять саму причину скандала.

"Я думаю, что то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее", – сказал политик.

"Сама причина – она же не столько в Евгении, сколько в той ситуации с тарифами, платежками", – добавил Корниенко.

Евгений Брагар

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.

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