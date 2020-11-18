В 'Слуге народа' объяснили, почему не поддержали отмену карантина выходного дня

Фракция партии "Слуга народа" в парламенте не голосовала за отмену карантина выходного дня, так как якобы не видит юридического смысла в постановлении.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина. По ее словам, отменять такое постановление должен не парламент, а правительство.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", – сказала она.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился в Кабмин, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию потерь.

Напомним, во вторник, 17 ноября, в Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня. За документ №4381 "О решении Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий" проголосовали только 149 нардепов.

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