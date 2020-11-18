В "Слуге народа" объяснили, почему не поддержали отмену карантина выходного дня
Фракция партии "Слуга народа" в парламенте не голосовала за отмену карантина выходного дня, так как якобы не видит юридического смысла в постановлении.
Об этом рассказала заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина. По ее словам, отменять такое постановление должен не парламент, а правительство.
"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", – сказала она.
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился в Кабмин, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию потерь.
Напомним, во вторник, 17 ноября, в Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня. За документ №4381 "О решении Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий" проголосовали только 149 нардепов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня.
По всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством так называемого карантина выходного дня.
Только за первый день нового карантина, 14 ноября, полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня.
Позже Шмыгаль провел онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня.
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил введение карантина выходного дня и пообещал бизнесу поддержку во время вынужденного простоя.
При этом в Кабмине открыто заговорили о продлении карантина выходного дня.