"Из-за него спорили!" В партии Зеленского обвинили Вятровича в конфликте с Польшей

Народный депутат Украины от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук назвала директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича виновником всех исторических споров между Украиной и Польшей в последние годы.

Кроме того, как пишет Rzeczpospolita, она выступила за его увольнение с должности главы ведомства.

"Я против того, чтобы Владимир Вятрович оставался главой Украинского института национальной памяти, из-за него мы спорили с поляками", – возмутилась новоизбранная парламентарий.

Владимир Вятрович "112 Украина"

Кроме того, она анонсировала улучшение отношений с Польшей благодаря видению новой Верховной Рады, а также создание комиссии "Дружба с Польшей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вятрович раскритиковал партию "Слуга народа" за незнание законов Украины. Он осудил их идею о проведении местных референдумов о переименовании улиц и населенных пунктов.

Также он резко высказался о принципиальном отказе главы партии Зеленского Дмитрия Разумкова говорить на украинском языке до окончания российской агрессии.

"А еще можно поддерживать российскую пенитенциарную систему, пока в тюрьмах РФ наши политзаключенные. Можно отправлять в Россию дополнительное оружие, пока с ней продолжается война. И защищать права россиян в Крыму, пока он аннексирован. Множество интересных подходов для борьбы с российской агрессией от создателей "Узеленского", – возмутился Вятрович.

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