В "Слуге народа" обнаружены новые случаи коронавируса

В парламентской фракции "Слуга народа" коронавирусом болеют по меньшей мере десять человек. Это кроме нардепа Николая Тищенко, который положительный тест на COVID-19 получил 16 октября.

Об этом заявила нардеп, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. Подробности она рассказала в эфире канала "Украина 24".

"В "Слуге народа" всего 10 или 11 больных. Но кто-то получил уже отрицательные тесты и выздоровел, а кто-то получил "плюсик" буквально вчера. Поэтому количество постоянно меняется", – отметила "слуга".

В частности, по словам нардепа, накануне еще двое ее коллег получили положительные тесты на коронавирус. И один из них – это глава комитета.

"Поэтому ситуация напряженная. Это подчеркивает, что большое количество социальных контактов – безусловно, риск для людей. Народные депутаты по роду своей деятельности постоянно контактируют с большим количеством людей, поэтому среди них процент тех, кто болеет или переболел, в несколько раз больше, чем в среднем по стране", – подчеркнула Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, коронавирусом в ВРУ заразились почти 100 человек. Из них около 60 больных – народные депутаты и примерно 30 инфицированных – в аппарате парламента.