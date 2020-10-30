В "Слуге народа" назвали три пути выхода из кризиса из-за решения КСУ

В партии "Слуга народа" назвали три пути выхода из кризиса, созданного решением Конституционного Суда: добровольная отставка, уличные протесты и принятие законопроекта президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказано в заявлении, которое распространила пресс-служба партии. Там отмечено, что нынешний состав Конституционного Суда спровоцировал в Украине глубокий кризис.

"Под угрозой уничтожения практически вся антикоррупционная инфраструктура государства. Есть также проблемы с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом и нашей способностью сохранять внутреннюю стабильность, что жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией", – сказано в заявлении.

Там подчеркнуто, что такой ситуации не было бы, если бы нынешний состав Конституционного Суда руководствовался в своей деятельности принципами добродетели, обоснованности принятия решений, избегал конфликта интересов и стремился защищать Конституцию от незаконных посягательств.

Также в "Слуге народа" назвали три пути выхода из кризиса.

"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или – третий путь – Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства", – отмечено в заявлении.

По мнению "слуг", первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создаст дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса они назвали безальтернативным.

"Призываем всех ответственных и проукраински настроенных народных депутатов Украины вспомнить, что Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов", – сказано в заявлении.

Как писал OBOZREVATEL: