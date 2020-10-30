В "Слуге народа" назвали три пути выхода из кризиса из-за решения КСУ
В партии "Слуга народа" назвали три пути выхода из кризиса, созданного решением Конституционного Суда: добровольная отставка, уличные протесты и принятие законопроекта президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сказано в заявлении, которое распространила пресс-служба партии. Там отмечено, что нынешний состав Конституционного Суда спровоцировал в Украине глубокий кризис.
"Под угрозой уничтожения практически вся антикоррупционная инфраструктура государства. Есть также проблемы с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом и нашей способностью сохранять внутреннюю стабильность, что жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией", – сказано в заявлении.
Там подчеркнуто, что такой ситуации не было бы, если бы нынешний состав Конституционного Суда руководствовался в своей деятельности принципами добродетели, обоснованности принятия решений, избегал конфликта интересов и стремился защищать Конституцию от незаконных посягательств.
Также в "Слуге народа" назвали три пути выхода из кризиса.
"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или – третий путь – Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства", – отмечено в заявлении.
По мнению "слуг", первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создаст дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса они назвали безальтернативным.
"Призываем всех ответственных и проукраински настроенных народных депутатов Украины вспомнить, что Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов", – сказано в заявлении.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, который необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Зеленский провел срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях.
По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины такого решения, а также пообещал, что система электронных деклараций будет работать.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях.