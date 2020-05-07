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7 мая • обновлено в 12:38
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В "Слуге народа" назвали точную дату местных выборов в Украине

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Местные выборы в Украине состоятся без изменения даты – 25 октября 2020 года.

Об этом заверил глава партии и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Все разговоры, инсинуации о том, что они будут перенесены, отменены так и останутся ложью наших оппонентов. Местные выборы будут по графику – 25 октября 2020. Все украинцы смогут отправиться на избирательные участки и сделать свой выбор ", – отметил политик.

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине

Также Корниенко надеется, что до этого времени проблема с карантином будет решена.

"ЦИК разработает такие механизмы работы на избирательных участках, которые обеспечат безопасность избирателей и членов комиссии", – подчеркнул депутат.

Ранее Корниенко рассказал, что на местных выборах избиратель получит сразу пять бюллетеней, а в Киеве – два.

Также стало известно, как у президента Владимира Зеленского готовятся к новым выборам в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США назвали условия для выборов на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Местные выборы в Украине
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа выборы в Украине
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