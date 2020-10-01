В "Слуге народа" назвали Тищенко "фенотипным бандитом" из 90-х. Переписка

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая назвала своего коллегу Николая Тищенко "фенотипным бандитом".

В распоряжении "Страны" оказалась переписка в партийном чате "слуг". Переписка произошла после эфира на телеканале "Наш" 30 сентября. Там Безуглая раскритиковала Тищенко, заявив что информация о его назначении в ТКГ – это фейк, который он сам распространил (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вечером в тот же день руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский в партийный чат бросил ее выступление,.. а Безуглая написала в ответ, что считает Тищенко бандитом и тем, кто прикрывается именем президента", – рассказал источник издания во фракции СН.

Как отметила Безуглая, то что замглавы фракции и руководитель киевской ячейки "фенотипный бандит", снижает будущее "Слуги народа" как партии, а не президентского проекта-однодневки.

"Я сначала думала, что Коля типа рыцаря – борца за справедливость, но постепенно стало совершенно ясно, что нет. Это маска, прикрывающая грязь человека, сформировавшегося в бандитских сообществах 90-х", – добавила она.

В свою очередь, Тищенко в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews обвинил Безуглую в работе на Джорджа Сороса и увидел у нее "неразделенную любовь, которая ведет к психическим расстройствам".

"Наша севрюга протухла в который раз", – выразился нардеп партийным сленгом.

Скрин партийного чата "Слуги народа" strana.ua

Скрин Telegram

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