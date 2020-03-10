В "Слуге народа" назвали причину увольнения Рябошапки

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила решение народных депутатов об отставке Руслана Рябошапки с поста генпрокурора.

По ее словам, если бы после своего эмоционального выступления он не покинул зал Верховной Рады, то исход голосования мог быть и другим, поскольку в некоторых нардепов "были еще определенные сомнения". Об этом она рассказала в интервью "24 каналу".

"Мне было стыдно, когда господин Рябошапка не остался отвечать на вопросы депутатов... На самом деле не было ни одной команды, что "все голосуйте". У нас было свободное голосование. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов", – отметила Кравчук.

Кравчук объяснила решение нардепов об отставке Рябошапки

В тоже время добавила, что и сама проголосовала "за" отставку генпрокурора, поскольку для этого у нее были свои аргументы.

"В целом я бы хотела отреагировать на то, что произошло на той неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", – объяснила нардеп.

Кроме этого, она отметила, что полгода – это достаточный срок, за который Рябошапка мог показать результат, но не сделал этого.

"Можно было еще давать какие-то месяц или два, но для тех, кто немного знает ситуацию изнутри, это бы уже кардинально не изменило. Я считаю, что полгода – достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты" , – подытожила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ по Держбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова. Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если ты не результата – до свидания", – подчеркнул президент.

5 марта Рябошапку отправили в отставку, а он назвал такое решение "приказом Володи".

Кандидатами на место генпрокурора назвали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушас и главу ГБР Ирину Венедиктову.

Впоследствии некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники в Офисе генпрокурора, заявляли, что первый заместитель бывшего генерального прокурора Виталий Каско подал в отставку, а временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Виктор Чумак.

Уволенный с должности главы Офиса генерального прокурора Руслан Рябошапка поблагодарил бывшую команду из ведомства за хорошую работу и попрощался с ними через соцсеть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!