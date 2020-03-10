Главная Новости
10 марта • обновлено в 10:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В "Слуге народа" назвали причину увольнения Рябошапки

688
Читать материал на украинском

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила решение народных депутатов об отставке Руслана Рябошапки с поста генпрокурора.

По ее словам, если бы после своего эмоционального выступления он не покинул зал Верховной Рады, то исход голосования мог быть и другим, поскольку в некоторых нардепов "были еще определенные сомнения". Об этом она рассказала в интервью "24 каналу".

"Мне было стыдно, когда господин Рябошапка не остался отвечать на вопросы депутатов... На самом деле не было ни одной команды, что "все голосуйте". У нас было свободное голосование. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов", – отметила Кравчук.

Кравчук объяснила решение нардепов об отставке Рябошапки

Кравчук объяснила решение нардепов об отставке Рябошапки

В тоже время добавила, что и сама проголосовала "за" отставку генпрокурора, поскольку для этого у нее были свои аргументы.

"В целом я бы хотела отреагировать на то, что произошло на той неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", – объяснила нардеп.

Кроме этого, она отметила, что полгода – это достаточный срок, за который Рябошапка мог показать результат, но не сделал этого.

"Можно было еще давать какие-то месяц или два, но для тех, кто немного знает ситуацию изнутри, это бы уже кардинально не изменило. Я считаю, что полгода – достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты" , – подытожила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ по Держбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова. Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

  • Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если ты не результата – до свидания", – подчеркнул президент.

  • 5 марта Рябошапку отправили в отставку, а он назвал такое решение "приказом Володи".

  • Кандидатами на место генпрокурора назвали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушас и главу ГБР Ирину Венедиктову.

  • Впоследствии некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники в Офисе генпрокурора, заявляли, что первый заместитель бывшего генерального прокурора Виталий Каско подал в отставку, а временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Виктор Чумак.

  • Уволенный с должности главы Офиса генерального прокурора Руслан Рябошапка поблагодарил бывшую команду из ведомства за хорошую работу и попрощался с ними через соцсеть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "увольнение" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
увольнение
Персоны
Евгения Кравчук Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Офис генерального прокурора Украины депутат голосование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги