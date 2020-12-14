В "Слуге народа" назвали министров, которых должны назначить в первую очередь
Верховная Рада Украины в первую очередь может назначить министров образования и энергетики.
Такое заявление перед заседанием фракции "Слуга народа" 14 декабря сделал глава партии Александр Корниенко. Брифинг транслировался на YouTube-канале УНН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Он пояснил, что из-за вступившего в силу закона, ограничивающего функции исполняющих обязанности, деятельность указанных двух ведомств оказалась заблокированной.
Корниенко считает, что вероятность таких назначений высокая, а произойти они могут уже на этой неделе.
"Эти назначения следует ожидать в первую очередь. Возможно, на этой неделе. Подождем еще немного и интрига раскроется. Может быть одно-два назначения на этой неделе. Все зависит от того, будет ли поддержка во фракции", – сказал глава партии "Слуга народа".
Также Корниенко не исключил дополнительных заседаний фракции 15 и 16 декабря, которые будут посвящены кадровым вопросам.
Ранее OBOZREVATEL стало известно, что на текущей пленарной неделе, которая состоится с 15 по 18 декабря, Верховная Рада может сменить ряд министров: обороны, образования, экологии, по делам ветеранов.
В частности, на должность министра образования рассматривается Сергей Шкарлет, который сейчас является исполняющим обязанности главы ведомства. Также вице-премьером по энергетике может стать Юрий Витренко.