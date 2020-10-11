В "Слуге народа" назвали Качуру "тупым ботинком" из-за слов о российской вакцине

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая раскритиковала своего коллегу Александра Качуру за предложение использовать в Украине российскую вакцину от COVID-19.

Свое возмущение Богуцкая выразила в Facebook в воскресенье, 11 октября, отметив, что у нее "давно сформировалось устойчивое брезгливое отношение к некоторым депутатам нашей фракции".

"Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации – это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат!" – написала она.

Как писал OBOZREVATEL, Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

Ряд украинских политиков отреагировали на заявление Качуры, высмеяв нардепа.