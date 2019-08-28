В "Слуге народа" слили имена новых министров: кто они

В президентской партии "Слуга народа" назвали имена министров в новом правительстве, которое будет сформировано на первом заседании Верховной Рады девятого созыва.

Кому достанутся должности, сообщили OBOZREVATEL источники в политсиле.

Так, новым министром гуманитарной политики будет Владимир Бородянский. Михаил Фёдоров займёт кресловице-премьер-министра по вопросам информатизации.

Владимир Бородянский МедиаНяня

Михаил Федоров tech.liga.net

Министром образования будет Анна Новосад, а должность главы Министерства инфраструктуры займет Владислав Криклий.

Анна Новосад Украинская правда

Владислав Криклий ua-rating.com

Отмечается, что замену Арсену Авакову на посту главы Министерства внутренних дел пока не нашли, вопрос обсуждается.

Также нет окончательного решения и по будущему министру здравоохранения. "Слуга народа" рассматривает три кандидатуры на место, которая сейчас занимает Ульяна Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе правительства.

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