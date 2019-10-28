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28 октября • обновлено в 17:26
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"Коля Недоносок": в "Слуге народа" назрел бунт из-за "зама в тоналке"

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В сети появилась информация о том, что в президентской партии "Слуга народа" якобы зреет бунт из-за того, что один из заместителей главы политсилы не выдал коллегам гонорары.

Об этом сообщается,в частности, в Telegram-канале "Крючок". Отмечается, что скандал разгорелся после того, как появился материал "Страны" о зарплатах в конвертах, которые нардепы получили по трем тарифам – "пятерка, десятка и пятнашка".

"Один из замглавы фракции с тоналкой на лице, не будем называть по имени, чтоб не прославить, не донёс коллегам часть из гонораров, выданных из общего котла. Многие не досчитались", – сказано в сообщении.

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В "Слуге народа" назрел бунт из-за Тищенко и гонораров

В "Слуге народа" назрел бунт из-за Тищенко и гонораров

"Не донес. И теперь депутата называют Коля Недоносок. И готовятся устроить "темную", – отметил автор, не называя свои источники.

Отметим, имя замглавы фракции не называют, однако описание указывает на известного ресторатора Николая Тищенко. Как свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, он действительно занимает указанный пост во фракции. Кроме того, среди заместителей нет других Николаев.

'Коля Недоносок': в 'Слуге народа' назрел бунт из-за 'зама в тоналке'

Скриншот

'Коля Недоносок': в 'Слуге народа' назрел бунт из-за 'зама в тоналке'

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

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Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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