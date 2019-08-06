В "Слуге народа" хотят ограничить информацию в СМИ: в чем суть

Украине необходим закон, определяющий правила работы СМИ в условиях войны.

Такое заявление сделал будущий депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Сергей Швец агентству "Интерфакс-Украина".

"Как быть со свободой слова в условиях войны, в условиях чрезвычайного, военного положения? Пока что это регламентируется исключительно нормами различных ведомств, но это все несистемный подход… Есть у меня такая идея (подготовить законопроект, — прим. ред.). И все это надо сделать в короткий срок", — поделился Швец.

Сергей Швец lb.ua

Он выразил мнение, что законопроект должен содержать и "глоссарий войны".

"Что такое оккупационные войска, сепаратисты, коллаборационисты, не провозглашенные республики... Это все должно быть определено в законе", — отметил будущий депутат.

По его словам, при подготовке законопроекта необходимо изучить мнение граждан — согласны ли они на ограничение информации в условиях войны для их же безопасности, а "если согласны, то в какой мере".

Швец поделился планами, что намерен работать по профилю (до избрания в Верховную Раду был ведущим на "Студии 1+1", — прим. ред.) в парламентском комитете по информационной политике и свободе слова. Он уверен, что этот профильный комитет будет одним из самых численных и "самый революционный".

"Там соберутся люди с прорывными идеями", — сказал Сергей Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее будущий нардеп от "Слуги народа" отказался раскрыть свое состояние.

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