В "Слуге народа" хотят купить нардепам "антишпион": в сеть слили переписку в Раде

Во фракции "Слуга народа", нардепы от которой не раз попадались на скандальных переписках в Верховной Раде, предложили купить членам антишпионские пленки на телефоны.

Подтверждающую переписку в пятницу, 7 февраля, заснял журналист Алексей Липовецкий. Опубликовало видео TK Media (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сообщения в общем чате "Sluga speakers new" просматривал на своем телефоне нардеп Александр Кабанов. Как следует из видео, депутаты обсуждали новость о переписке "слуги" Андрея Клочко в рабочем чате партии, в которой он писал, что не позволил голосовать лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко за законопроект о рынке земли.

В сеть слили новую переписку "слуг"

Участники обсуждения отметили, что переписку, которая попала в сеть, взяли именно из их чата и предложили "купить всем антишпион". Другие при этом написали, что это не совсем надежная защита.

В "Слуге народа" хотят купить нардепам "антишпион"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабанов в зале Верховной Рады в переписке обсуждал внешность лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко и ее новую пластику.

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