Главная Новости
7 февраля • обновлено в 21:57
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В "Слуге народа" хотят купить нардепам "антишпион": в сеть слили переписку в Раде

2.9т
Читать материал на украинском

Во фракции "Слуга народа", нардепы от которой не раз попадались на скандальных переписках в Верховной Раде, предложили купить членам антишпионские пленки на телефоны.

Подтверждающую переписку в пятницу, 7 февраля, заснял журналист Алексей Липовецкий. Опубликовало видео TK Media (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сообщения в общем чате "Sluga speakers new" просматривал на своем телефоне нардеп Александр Кабанов. Как следует из видео, депутаты обсуждали новость о переписке "слуги" Андрея Клочко в рабочем чате партии, в которой он писал, что не позволил голосовать лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко за законопроект о рынке земли.

Новости
"Миша з**бал до икотки": в сеть слили скандальную переписку о "дележке бюджета" здравоохранения
В сеть слили новую переписку "слуг"

В сеть слили новую переписку "слуг"

Участники обсуждения отметили, что переписку, которая попала в сеть, взяли именно из их чата и предложили "купить всем антишпион". Другие при этом написали, что это не совсем надежная защита.

В "Слуге народа" хотят купить нардепам "антишпион"

В "Слуге народа" хотят купить нардепам "антишпион"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабанов в зале Верховной Рады в переписке обсуждал внешность лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко и ее новую пластику.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
24
16
Смешно
1
Интересно
9
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
wegweg wgweg
wegweg wgweg
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия ((опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели ---- https://cuz.su/eros
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
это не запрещено законом))а что не запрещено то разрешено
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! им работать надо, а не хней заниматься! причем здесь закон?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги