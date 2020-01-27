Как в "Слуге народа" готовятся к местным выборам: депутат раскрыла детали

В "Слуге народа" уже обсуждают принципы отбора кандидатов, которые будут выдвигаться от партии на местных выборах в Украине в октябре 2020 года.
В частности, дискутируется вопрос о том, чтобы не приглашать к участию кандидатов, которые ранее уже были депутатами областных советов. Об этом сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире ObozTV.
При этом Кравчук отметила, что такое ограничение, скорей всего, коснется только областного уровня.
"Депутаты, которые уже работают в громадах, довольно эффективны. Их выбрали, они понятны людям, живут на соседней улице… Они эффективно работают и работают уже в новой административно-территориальной модели. Т.е. как раз наоборот, этих людей, если они хорошо себя зарекомендовали, мы бы хотели привлечь", – объяснила нардеп.
По ее словам, активизация "партийного строительства" в "Слуге народа" ожидается после второго этапа съезда партии.
"Предварительная дата – 2 февраля, в начале февраля. Будут определенные изменения в уставе, появится политсовет, появятся заместители главы партии. И после этого, думаю, более активно будет проходить процесс партийного строительства", – рассказала Кравчук.
"Мы хотим привлекать людей на разных уровнях. Необязательно, чтобы человек становился членом партии. На разных уровнях могут принимать участие активисты или просто заинтересованные", – добавила она.
Местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, по закону местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.
Сначала в команде президента Владимира Зеленского не исключали возможности проведения досрочных выборов, однако впоследствии отказались от этой идеи. Впрочем, на отдельных территориях выборы могут состояться и раньше.
"Слуга народа" хочет успеть до выборов внести изменения в Конституцию и принять нашумевший закон о децентрализации.
Проект закона о децентрализации уже был направлен Зеленским в парламент, однако 16 января отозван на доработку.
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