Как в "Слуге народа" готовятся к местным выборам: депутат раскрыла детали

В "Слуге народа" уже обсуждают принципы отбора кандидатов, которые будут выдвигаться от партии на местных выборах в Украине в октябре 2020 года.

В частности, дискутируется вопрос о том, чтобы не приглашать к участию кандидатов, которые ранее уже были депутатами областных советов. Об этом сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире ObozTV.

При этом Кравчук отметила, что такое ограничение, скорей всего, коснется только областного уровня.

"Депутаты, которые уже работают в громадах, довольно эффективны. Их выбрали, они понятны людям, живут на соседней улице… Они эффективно работают и работают уже в новой административно-территориальной модели. Т.е. как раз наоборот, этих людей, если они хорошо себя зарекомендовали, мы бы хотели привлечь", – объяснила нардеп.

По ее словам, активизация "партийного строительства" в "Слуге народа" ожидается после второго этапа съезда партии.

"Предварительная дата – 2 февраля, в начале февраля. Будут определенные изменения в уставе, появится политсовет, появятся заместители главы партии. И после этого, думаю, более активно будет проходить процесс партийного строительства", – рассказала Кравчук.

"Мы хотим привлекать людей на разных уровнях. Необязательно, чтобы человек становился членом партии. На разных уровнях могут принимать участие активисты или просто заинтересованные", – добавила она.

Местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по закону местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.

Сначала в команде президента Владимира Зеленского не исключали возможности проведения досрочных выборов, однако впоследствии отказались от этой идеи. Впрочем, на отдельных территориях выборы могут состояться и раньше.

"Слуга народа" хочет успеть до выборов внести изменения в Конституцию и принять нашумевший закон о децентрализации.

Проект закона о децентрализации уже был направлен Зеленским в парламент, однако 16 января отозван на доработку.

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