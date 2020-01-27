Главная Новости
27 января • обновлено в 17:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Как в "Слуге народа" готовятся к местным выборам: депутат раскрыла детали

514
Читать материал на украинском

В "Слуге народа" уже обсуждают принципы отбора кандидатов, которые будут выдвигаться от партии на местных выборах в Украине в октябре 2020 года.

В частности, дискутируется вопрос о том, чтобы не приглашать к участию кандидатов, которые ранее уже были депутатами областных советов. Об этом сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире ObozTV.

Новости
Перестановки и больше министерств: в "Слуге народа" рассказали о грядущих реформах

При этом Кравчук отметила, что такое ограничение, скорей всего, коснется только областного уровня.

"Депутаты, которые уже работают в громадах, довольно эффективны. Их выбрали, они понятны людям, живут на соседней улице… Они эффективно работают и работают уже в новой административно-территориальной модели. Т.е. как раз наоборот, этих людей, если они хорошо себя зарекомендовали, мы бы хотели привлечь", – объяснила нардеп.

Новости
Децентрализация Зеленского коснется всех: по стране разошлют "смотрящих"?

По ее словам, активизация "партийного строительства" в "Слуге народа" ожидается после второго этапа съезда партии.

"Предварительная дата – 2 февраля, в начале февраля. Будут определенные изменения в уставе, появится политсовет, появятся заместители главы партии. И после этого, думаю, более активно будет проходить процесс партийного строительства", – рассказала Кравчук.

"Мы хотим привлекать людей на разных уровнях. Необязательно, чтобы человек становился членом партии. На разных уровнях могут принимать участие активисты или просто заинтересованные", – добавила она.

Местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года

Местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по закону местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Местные выборы в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Местные выборы в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа депутат выборы в Украине
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги