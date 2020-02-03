В "Слуге народа" готовят большой съезд и второй "Трускавец"

Президентская партия "Слуга народа" запланировала на 15 февраля съезд, а также большое обучение для местных депутатов и глав объединенных территориальных общин.

Об этом рассказал председатель политической силы Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады, передает "Украинская правда".

"Мы приглашаем 15 числа прессу на 3-й этап съезда. Будут изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом. И параллельно с этим будет очень неординарное событие впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которых в конце декабря были избраны в объединенных общинах. Это будет 15 числа все", – подчеркнул он.

Партия "Слуга народа" Delo.ua

Политик добавил, что во время сбора для местных депутатов проведут однодневное обучения, а для глав ОТО – двухдневное. Корниенко также отметил, что у журналистов будет возможность "посмотреть, что такое партия "Слуга народа" за пределами Верховной Рады, пощупать этих депутатов, задать им вопросы о собаке".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Корниенко отвесил шутку, общаясь с журналистами по поводу "собачьего" скандала, фигурантом которого стал член президентской политсилы Евгений Брагар. Глава партии отметил, что не намерен продавать своих рыбок, чтобы оплатить коммуналку.

В то же время он считает, что Брагар, скорее всего, переживает из-за сказанного.

Напомним, Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

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