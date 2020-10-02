"Слуга" допустила военную помощь Азербайджану: Зеленский дал категорический ответ

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Марченко допустила предоставление Украиной военной помощи Азербайджану из-за обострения его конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе.

В эфире канала "Украина 24" она заявила, мол, если возникнет необходимость, то Украинское государство не будет стоять в стороне. На такие ее слова с критикой отреагировали министр внутренних дел Арсен Аваков и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а во фракции заверили, что мнение Марченко не является позицией всей партии СН.

Президент Владимир Зеленский опроверг заявление, подчеркнув, что Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стороне. "Они у нас все в Раде говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, а мы живем в свободном государстве", – добавил глава страны.

Отметим, парламентарий сообщила, что в Украине уже занимаются поддержкой Азербайджана не только в правовом, но и в ресурсном поле. В том числе – оказанием гуманитарной помощи.

"Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем", – пояснила Марченко.

Нардеп добавила, что такой же активной позиции придерживаются в Турции. А на уточнение от журналиста, действительно ли она имеет в виду то, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану, ответила: "Это военная ситуация... Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина точно не пройдет мимо".

Такие высказывания "слуги" вызвали определенный резонанс. На них с критикой отреагировал глава МВД Арсен Аваков

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов – надо бы поискать всей страной", – написал он в Twitter.

Реакция Авакова. Twitter Arsen Avakov

Со своей стороны, глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что депутаты имеют право на высказывание своих мыслей, однако в условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений призвал всех к взвешенным заявлениям и комментариям.

"Как бы ни возбуждали эмоции, они не должны провоцировать противостояние и вражду, а соответствовать официальной позиции Украинского государства. Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей", – написал он в Facebook.

Реакция Кулебы. Facebook Dmytro Kuleba

После реакции с критикой ее заявлений Людмила Марченко оправдалась за свои слова, подчеркнув, что сказанное ею неправильно трактовали. А в "Слуге народа" заверили, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции и, конечно же, государства.

"Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины", – заявили там.

Отметим, что в пятницу, 2 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками, а армянская сообщила о новых раненых и погибших. О развитии событий на шестой день противостояния – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что учитывая ситуацию вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе Украина будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана в его конфликте с Арменией.