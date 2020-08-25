В "Слуге народа" блокируют создание комиссии о расследовании провала операции с "вагнеровцами", – Лерос

Руководство фракции "Слуга народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию Верховной Рады для расследованию срыва спецоперации по задержанию “вагнеровцев” в Украине.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос. Проект по созданию временной следственной комиссии (ВСК) зарегистрировали в Раде на прошлой неделе.

Нардеп заявил, что лично видел часть материалов уголовного производства, в рамках которого планировали задержать террористов, и общался с участниками этой операции, обязывает его как народного депутата сделать все возможное для создания ВСК.

"Проект уже на прошлой неделе зарегистрирован, но мне ответили, что руководство фракции “Слуга народа” отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию и, выполняя команды Офиса президента, будут воздерживаться от голосования за создание ВСК, что еще раз подтверждает причастность Офиса к сливу спецоперации, потому что если бы им нечего было скрывать, без колебаний бы доказали, что это "пустое дело", – написал Лерос.

Он также призвал руководителей фракций настаивать на внесении вопроса о создании ВСК в повестку дня следующего заседания парламента.

"Коллеги, создание ВСК – это не приговор, это возможность представителям народа взять контроль над резонансным событием, важным для национальной безопасности и обороны государства, проверить обстоятельства и подтвердить или опровергнуть информацию", – резюмировал нардеп.

Руководство "Слуги народа" блокирует создание ВСК по операции с "вагнеровцами" (Facebook Гео Лероса)

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