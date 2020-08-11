В "Слуге народа" анонсировали внеочередные заседания Рады. Даты

Внеочередная сессия Верховной Рады состоится 25 августа, а в День независимости, 24 августа, пройдет торжественное заседание.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Александр Качура. Какие вопросы планируют рассмотреть на внеочередном заседании, нардеп не уточнил.

"Утверждены даты следующих заседаний ВР! 24.08.2020 – торжественное заседание в честь дня Независимости. 25.08.2020 – внеочередная сессия ВР", – написал он.

Верховная Рада проведет заседания 24 и 25 августа (Telegram Александра Качура)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Украине должно состояться повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен. Этот вопрос рассмотрит Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа.