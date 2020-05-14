В "Слуге народа" анонсировали разборки с Тищенко из-за "Велюра"

Вопрос о наказании народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко из-за работы в разгар карантина его ресторана "Велюр" в Киеве будет рассматриваться на фракции на следующей неделе.
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Об этом сообщил в интервью "Апострофу" первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Александр Корниенко и Николай Тищенко
По его словам, до сих пор собраться и обсудить скандал с "Велюром" не было возможности, потому что депутаты находятся на карантине.
"Я думаю, что когда будет следующее заседание фракции, то, наверное, мы этот вопрос поднимем. Я думаю, он будет в начале следующей пленарной недели, 18 мая", – отметил Корниенко.
Он утверждает, что президент Владимир Зеленский вызвал Тищенко к себе на жесткий разговор.
"Николай штраф обещал заплатить, котлеты делает (для медиков, которые лечат больных коронавирусом. – Ред.), в общем искупает свою вину", – заверил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты сняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко заявил, что "Велюр" заплатит штраф, если нарушение в его работе в карантин действительно были зафиксированы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил: ресторан уже закрыли, а из-за нарушения составлен административный протокол.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что президент Украины жестко обсудил с Николаем Тищенко инцидент вокруг работы его столичного ресторана "Велюр" во время карантина.
Однако Тищенко опроверг факт "жесткого разговора" с Зеленским.
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