В "Слуге народа" анонсировали расширение "нормандского формата"

"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.

Об этом заявил глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "1+1", передает 5 канал. На данный момент ведется по этому вопросу активная работа.

В то же время, Арахамия прокомментировал и вероятность введения амнистии для боевиков.

"Не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамус". Вы же видите, какая ситуация – она ​​динамично меняется. Точно могу сказать – у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем – сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в частности, международную ситуацию. Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию", – заявил Арахамия.

"Думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю, что это будет решено. мы очень-очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой более расширенный формат, думаю, что России будет просто труднее манипулировать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже. Мероприятие запланировано на ближайшее время.

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