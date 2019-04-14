В случае победы: Порошенко пообещал "прорыв" по пленным и Донбассу

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко пообещал прорыв в освобождении украинских пленных в РФ и прекращении огня на Донбассе в случае победы на выборах.

Соответствующее заявление президента прозвучало в рамках интервью телеканалу "Украина". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президент рассказал, что об этом он договорился в ходе переговоров с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

"Мы твердо отметили, что после второго тура выборов мы соберем "нормандский формат" на высшем уровне, и должен быть обеспечен прорыв и в освобождении пленных (и здесь я не сомневаюсь, что это произойдет сразу же после выборов в очень короткий срок) и по установлению мира на многострадальном Донбассе. У нас есть инструменты, с помощью которых можно обеспечить устойчивое прекращение огня, которое должно начаться уже 18 апреля", – рассказал президент.

Новости Порошенко назвал дату прекращения огня на Донбассе

Петр Порошенко twitter.com/poroshenko

Для этого, по его словам, необходимо имплементировать безопасностный пакет Минских договоренностей.

"Первое, что я хочу принести сразу после победы на президентских выборах – это мир. Это начало политического процесса на Донбассе с сохранением унитарного устройства и восстановлением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства", – подчеркнул он.

Порошенко также поделился, что договорился с европейскими партнерами о выделении средств, в том числе и на развитие Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что проведет саммит "нормандского формата" в первую неделю после своего переизбрания.

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