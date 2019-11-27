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29 ноября • обновлено в 12:06
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"Сидели и ржали в первом ряду": в скандале с хором Веревки случился новый поворот

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Те, кто больше всего критиковал народный хор имени Григория Веревки за скандальный номер о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, якобы сами смотрели номер с первых рядов во дворце "Украина" и смеялись.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил премьер Национальной оперы Украины Виктор Ищук. Он утверждает, что эти люди являлись посетителями шоу "Квартала 95" и раздули скандал на волне хайпа.

Кроме того, танцор посоветовал обществу прежде всего определиться, чем для украинцев является хор Веревки.

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Хор имени Веревки

Хор имени Веревки

Укринформ

"Скажите, причем здесь артисты? Им руководство приказало во столько-то часов быть во дворце "Украина". Вообще, нам нужно определиться: чем для нас является хор Веревки? Если это национальное достояние, то давайте не будем смешивать их с грязью. Я вам так скажу: те, кто больше всех кричал, сидели там в первом ряду. Сначала поржали, а потом начали раздувать скандал", – возмутился Ищук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Хор Веревки Квартал 95
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Комментарии
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Сухов Гена
Сухов Гена
А почему я должен жалеть бедную гонтареву ,а не богатых людей Донбасса потерявших дома ?
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2
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
ТО хай би сказав прізвища тих хто сидів і гиготів а потім критикував найбільше. Бо інакше це просто голі слова в своє виправдання.
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4
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Они сами смешали себя с грязью.
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