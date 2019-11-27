"Сидели и ржали в первом ряду": в скандале с хором Веревки случился новый поворот

Те, кто больше всего критиковал народный хор имени Григория Веревки за скандальный номер о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, якобы сами смотрели номер с первых рядов во дворце "Украина" и смеялись.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил премьер Национальной оперы Украины Виктор Ищук. Он утверждает, что эти люди являлись посетителями шоу "Квартала 95" и раздули скандал на волне хайпа.

Кроме того, танцор посоветовал обществу прежде всего определиться, чем для украинцев является хор Веревки.

Хор имени Веревки Укринформ

"Скажите, причем здесь артисты? Им руководство приказало во столько-то часов быть во дворце "Украина". Вообще, нам нужно определиться: чем для нас является хор Веревки? Если это национальное достояние, то давайте не будем смешивать их с грязью. Я вам так скажу: те, кто больше всех кричал, сидели там в первом ряду. Сначала поржали, а потом начали раздувать скандал", – возмутился Ищук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

юмористы студии "Квартал 95" в одном из выпусков "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Вместе с хором имени Веревки они исполнили кавер на песню "Горіла сосна, палала", заменив слова на "Горіла хата, палала".

На разгоревшийся скандал отреагировала и сама Гонтарева. Она заявила, что насмехаться над людских горем стыдно и это невозможно представить в цивилизованном обществе.

Журналистка Соня Кошкина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к скандальному номеру "Квартала 95".

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