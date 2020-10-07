В сети вспомнили "пророчество" Зеленского-президента: все 5 лет я ничего не делал

В сети вспомнили давнее выступление Владимира Зеленского в шоу "Вечернего квартала", где он играл роль президента Украины.

На видео показано, как Зеленский выкатывал на сцену сломанный велосипед "Украина". После он рассказал о судьбе страны после своего президентства. Пользователи сети отметили, что сценка может стать пророчеством для Зеленского на посту главы государства.

"Вот, возвращаю вам Украину. Рама погнута, цепь порвана. Остался от Украины только бардачок, зато большой. А что вы на меня смотрите, я тут не причем. Я ничего не делал. Вы все видели, что 5 лет ничего не делал", – говорил он.

Также Зеленский со сцены предлагал поставить Украине памятник.

"Трудно ей, бедненькой, со мной было. А вы знаете, как трудно мне было все эти 5 лет ехать на ней без седла. Но ничего, как-то приспособился. Поэтому я, как президент Украины, предлагаю поставить Украине памятник. Чтобы все видели, что Украина стояла и стоять будет", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом уйти в отставку.