В сети всплыло знаковое фото Саакашвили в "обнимку" с Ермаком

В сеть выложили совместную фотографию бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которого могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ, и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Снимок, датированный 2004 годом, опубликован в Telegram-канале Dubinsky.pro. В то время Саакашвили был президентом Грузии (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, что снимок сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.

"Когда Вам говорят, что это идея лично Зеленского – никогда не верьте. У Зеленского в принципе нет никаких идей относительно государственного управления. Зато есть хорошее фото встречи однокурсников КИМО в 2004: в центре Саакашвили, крайний справа – Ермак", - написал он.

В частности, на нем кроме Саакашвили и Ермака изображены руководитель Международного центра реформ Александр Носаль, политолог Виталий Бала, политик и бизнесмен, бывший руководитель Бывший руководитель "Укргазбанка" Василий Горбаль.

Последний уже отреагировал на публикацию этого фото. "Люблю перелистывать старые фотоальбомы", – написал он на своей странице в Facebook.

сообщал OBOZREVATEL, бывшего главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительство Дениса Шмыгаля.

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