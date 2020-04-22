Главная Новости
22 апреля • обновлено в 19:13
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В сети всплыло знаковое фото Саакашвили в "обнимку" с Ермаком

955
Читать материал на украинском

В сеть выложили совместную фотографию бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которого могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ, и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Снимок, датированный 2004 годом, опубликован в Telegram-канале Dubinsky.pro. В то время Саакашвили был президентом Грузии (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, что снимок сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.

"Когда Вам говорят, что это идея лично Зеленского – никогда не верьте. У Зеленского в принципе нет никаких идей относительно государственного управления. Зато есть хорошее фото встречи однокурсников КИМО в 2004: в центре Саакашвили, крайний справа – Ермак", - написал он.

В частности, на нем кроме Саакашвили и Ермака изображены руководитель Международного центра реформ Александр Носаль, политолог Виталий Бала, политик и бизнесмен, бывший руководитель Бывший руководитель "Укргазбанка" Василий Горбаль.

В сети всплыло знаковое фото Саакашвили в "обнимку" с Ермаком

Последний уже отреагировал на публикацию этого фото. "Люблю перелистывать старые фотоальбомы", – написал он на своей странице в Facebook.

сообщал OBOZREVATEL, бывшего главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительство Дениса Шмыгаля.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Василий Горбаль Владимир Омелян Михеил Саакашвили Андрей Ермак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги