В сети всплыло реальное видео с "пьяным Порошенко"

В сети разоблачили фейковое видео с президентом Украины Петром Порошенко, который якобы пьяным выступил на Закарпатье.

Как утверждает в Facebook пользователь Андрей Бондарчук, на самом деле в резонансном ролике уменьшено скорость проигрывания, что и создает эффект "невнятной речи".

"Видео было скадрировано так, что не видно, какой канал снимал, и не видно плашек с датой и временем, местом съемки", – обратил внимание Бондарчук.

УП

Он отметил, что фейк распространял в сети анонимный аккаунт с патриотической аватаркой – нарисованным воином в шлеме с трезубцем.

"Я, как звукорежиссер по работе, – слушаю и удивляюсь. Действительно это похоже на голос Порошенко, это не имитация. Действительно, как "пьяная речь". Или... замедленная. Взял дорожку, ускорил звучание в аудиоредакторе где-то на 20% – и получил обычный голос Порошенко. Это делается просто и быстро", – рассказал пользователь.

"Специально вырезали фрагмент речи, замедлили голос, чтобы подать это как "пьяный Порошенко выговорил свою тайну". Нормальный человек поймет, что даже если бы президент выпил – то ему бы его команда не позволила выйти на люди в таком состоянии. Для этого есть штат людей, которые за это отвечают", – подытожил Бондарчук.

Он также нашел оригинал видео с обычной скоростью проигрывания. Ролик опубликован на странице Перта Порошенко в Facebook.

Смотрите настоящее видео с выступления президента с 15:30:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал