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В сети всплыло реальное видео с "пьяным Порошенко"

7.7тЧитать материал на украинском

В сети разоблачили фейковое видео с президентом Украины Петром Порошенко, который якобы пьяным выступил на Закарпатье.

Как утверждает в Facebook пользователь Андрей Бондарчук, на самом деле в резонансном ролике уменьшено скорость проигрывания, что и создает эффект "невнятной речи".

"Видео было скадрировано так, что не видно, какой канал снимал, и не видно плашек с датой и временем, местом съемки", – обратил внимание Бондарчук.

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В сети всплыло реальное видео с "пьяным Порошенко"

УП

Он отметил, что фейк распространял в сети анонимный аккаунт с патриотической аватаркой – нарисованным воином в шлеме с трезубцем.

"Я, как звукорежиссер по работе, – слушаю и удивляюсь. Действительно это похоже на голос Порошенко, это не имитация. Действительно, как "пьяная речь". Или... замедленная. Взял дорожку, ускорил звучание в аудиоредакторе где-то на 20% – и получил обычный голос Порошенко. Это делается просто и быстро", – рассказал пользователь.

"Специально вырезали фрагмент речи, замедлили голос, чтобы подать это как "пьяный Порошенко выговорил свою тайну". Нормальный человек поймет, что даже если бы президент выпил – то ему бы его команда не позволила выйти на люди в таком состоянии. Для этого есть штат людей, которые за это отвечают", – подытожил Бондарчук.

Он также нашел оригинал видео с обычной скоростью проигрывания. Ролик опубликован на странице Перта Порошенко в Facebook.

Смотрите настоящее видео с выступления президента с 15:30:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
видеофейкисоцсети
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Комментарии на сайте не модерированы
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Попри всі наклепи на діючого президента України,він є проукраїнський та вибрав проєвропейський шлях розвитку.
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
г. Аваков, а вы еще не отдали распоряжения выяснить, кто выпустил этот фейк? Или он вас очень обрадовал? Этот фейк вам вмасть?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Отличить правду от фейка, на самом деле, довольно просто: при изменении скорости воспроизведения изменяется и высота тембра голоса. Нужно просто сравнить подозрительную запись с какой-нибудь другой, чья аутентичность не вызывает сомнений. Если на обеих тональность речи Порошенко примерно одинакова, то запись никто не манипулировал, если же на сомнительной его голос звучит ниже, чем на эталонной, то это явно подделка.
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