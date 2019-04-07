В сети разоблачили "наркомана" Зеленского: опубликовано видео

В сети разоблачили фейковое "признание" кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского о том, что он якобы употребляет наркотики.
Соответствующее видео появилось на странице пользователя с ником "КочєґаR" в Twitter. Так, с помощью монтажа и "склейки" отдельных фраз в сети создали ролик, в котором Зеленский якобы говорит: "Я действительно нюхаю наркотики".
На самом деле начинающий политик на вопрос об употреблении "стимуляторов" ответил негативно, о чем свидетельствует видео без монтажа.
УП
"Нет, я сижу на белом – но на стуле, это не кокс. Я не употребляю наркотики… Я нюхаю кофе, потому что я действительно кофеман, очень люблю кофе… Я могу выпить бокальчик вина – да, с женой моей", – сказал Зеленский.
Собственно, вот откуда пошел весь этот говномес порохоботов про Зеленского и наркотики..— КочєґаR 🇺🇸 🔞 (@NoFated_) 7 квітня 2019 р.
Прилагаю фейк и оригинал. pic.twitter.com/qS8PSUuUmV
Как писал OBOZREVATEL, также пользователи сети разоблачили фейковое видео с президентом Украины Петром Порошенко, который якобы пьяным выступил на Закарпатье.
На самом деле в резонансном ролике уменьшено скорость проигрывания, что и создает эффект "невнятной речи".
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