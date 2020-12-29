В сети посчитали, сколько Зеленский отдыхал в 2020 году

Карина Бондаренко Политика 06:09, 29.12.2020 Обновлено: 06:12, 29.12.2020

В сети посчитали, что президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году отдыхал минимум пять раз.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Руденко. По его словам, первый раз президент отдыхал с 31 декабря 2019 года по 2 января 2020 года в Буковеле Ивано-Франковской области.

Затем со 2 по 9 января Зеленский отправился в скандальный отпуск в Омане.

Журналист вспомнил, что с 19 по 29 июля глава государства отдыхал на "даче Хрущова", что на острове Бирючий в Херсонской области.

26 сентября президент Украины находился на Закарпатье в санаторном комплексе "Деренивская Купель".

"С 31 декабря планируется отдых Зеленского и его семьи в западной резиденции в Гуте Ивано-Франковской области. Хорошо живешь, чувак", – подитожил Руденко.

В комментариях пользователи также назвали вынужденным отдыхом пребывание президента в больнице "Феофания" в Киеве во время его коронавирусной болезни.

Скриншот.
Сергей Руденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области. На 10 тысячах гектаров "Синегоры" расположены гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником, пруд и другие объекты.

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