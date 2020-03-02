"Кама Сутра" и индийская еда: в сети показали ресторан, где встречались Гончарук с Ермаком

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встречались в ресторане "Сутра", где собираются любители индийской кухни.

В описании на сайте заведения указано: "Здесь все настоящее – от мраморных резных панелей до специй, от мягких массивных стульев до блюд классической индийской кухни . Индийские мастера-резчики рассказали в камне, которым отделаны стены, легенды и мифы своей страны, чтобы гости индийского ресторана "Sutra" смогли ощутить дух настоящего Востока, дух Индии", (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алексей Гончарук и Андрей Ермак

Кроме того, предлагается особая интимная обстановка.

"КП в Украине"

"КП в Украине"

"КП в Украине"

"Хотите подарить своей девушке романтический вечер? Пригласите ее на ужин в ресторан "Сутра" за столик влюбленных и насладитесь истинной индийской кухней у стены с резными страницами из древней "Кама Сутры", – сказано в разделе "О ресторане".

"КП в Украине"

"КП в Украине"

Судя по фото, которые распространили СМИ, интерьер и правда необычный.

"КП в Украине"

Ожидается, что в среду, 4 марта, должно состояться голосование за отставку Гончарука. Вопрос о Кабмине вынесен отдельным пунктом в заседании, которое срочно созвал президент.

При этом ранее сам Гончарук подтвердил, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он отрицал.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!