В сети показали полный список вопросов "референдума" Зеленского: в ОПУ подтвердили
В соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится задать украинцам президент Владимир Зеленский во время всенародного опроса на местных выборах 25 октября.
Фото бюллетеня OBOZREVATEL прислали в чат официального Telegram-канала издания. При этом известно, что впервые информация появилась в чате волонтера и активиста, ветерана АТО Маруси Зверобой.
Как видно из списка, первыми в нем идут уже озвученные главой государства вопросы, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создание свободной экономической зоны на Донбассе.
Тогда как в следующих пунктах Зеленский якобы интересуется, поддерживают ли украинцы:
сокращение количества народных депутатов до 300;
легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных;
право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
Позже появилась информация, якобы проект вопросов президента слил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Как написал Telegram-канал "Очки баканова", чтобы "посмотреть реакцию СМИ и откорректировать".
Вскоре Подоляк в комментарии НВ подтвердил, что распространяемый список вопросов на сегодня выглядит именно так. В то же время добавил, что относительно пятого пункта еще продолжаются обсуждения.
Отметим: ранее советник главы Офиса президента говорил, что в день местных выборов 25 октября украинцам хотят задать вопросы относительно медицины, школы и парламента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.