В сети показали полный список вопросов "референдума" Зеленского: в ОПУ подтвердили

Марина Лисничук Политика 12:28, 15.10.2020 Обновлено: 18:02, 15.10.2020

В соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится задать украинцам президент Владимир Зеленский во время всенародного опроса на местных выборах 25 октября.

Фото бюллетеня OBOZREVATEL прислали в чат официального Telegram-канала издания. При этом известно, что впервые информация появилась в чате волонтера и активиста, ветерана АТО Маруси Зверобой.

Как видно из списка, первыми в нем идут уже озвученные главой государства вопросы, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Тогда как в следующих пунктах Зеленский якобы интересуется, поддерживают ли украинцы:

  • сокращение количества народных депутатов до 300;

  • легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных;

  • право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Распространяемый в сети список вопросов "референдума" Зеленского
Чат официального Telegram-канала OBOZREVATEL

Позже появилась информация, якобы проект вопросов президента слил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Как написал Telegram-канал "Очки баканова", чтобы "посмотреть реакцию СМИ и откорректировать".

Вскоре Подоляк в комментарии НВ подтвердил, что распространяемый список вопросов на сегодня выглядит именно так. В то же время добавил, что относительно пятого пункта еще продолжаются обсуждения.

Отметим: ранее советник главы Офиса президента говорил, что в день местных выборов 25 октября украинцам хотят задать вопросы относительно медицины, школы и парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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