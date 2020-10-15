В сети показали полный список возможных вопросов из опроса Зеленского

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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  • В нем говорится якобы о сокращении количества нардепов и легализации каннабиса в Украине

  • Есть предположение, что информацию слил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

  • Точных формулировок пока нет, но ранее президент уже озвучил два из пяти пунктов

Опрос Зеленского

В соцсетях распространили полный список вопросов, которые якобы готовится задать украинцам президент Владимир Зеленский во время всенародного опроса на местных выборах 25 октября.

Фото бюллетеня OBOZREVATEL прислали в чат официального Telegram-канала издания. При этом известно, что впервые информация появилась в чате волонтера и активиста, ветерана АТО Маруси Зверобой.

Как видно из списка, первыми в нем идут уже озвученные главой государства вопросы, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Тогда как в следующих вопросах Зеленский якобы интересуется, поддерживают ли украинцы:

  • сокращение количества народных депутатов до 300;

  • легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли в тяжелых больных;

  • право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Распространяемый в сети список вопросов якобы с опроса Зеленского

Позже появилась информация, якобы проект вопросов президента слил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Как написал Telegram-канал "Очки баканова", чтобы "посмотреть реакцию СМИ и откорректировать".

Отметим: ранее Подоляк говорил, что в день местных выборов 25 октября украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаМестные выборы в Украине 2020Офис президента Владимир ЗеленскийМихаил Подоляк