В сети показали, как менялась политическая агитация в Украине. Исторические фото

Учительница географии из Ровно Вера Моторко показала свою коллекцию календариков с предвыборной агитацией украинских политиков, которые она собирает с 1998 года.

Как сообщается на Facebook-странице "По той бік новин", девушка начала собирать предвыборные календарики еще учась в средней школе, пока что в ее коллекции 250 экземпляров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы освежить память, мы решили напомнить, какой была политическая агитация за годы независимости Украины. Как менялись обещания и как они из раза в раз не выполнялись. А лица оставались те же", – говорится в сообщении.

В коллекции есть календарики кандидатов в президенты Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, лидера "Фронта перемен", а затем "Народного фронта" Арсения Яценюка, кандидатов в народные депутаты Дмитрия Яроша и Андрея Шевченко, кандидата в мэры Киева Григория Суркиса и многие другие.

Календарики Арсения Яценюка Facebook "По той бік новин"

Календарики Олега Ляшко Facebook "По той бік новин"

Календарики Виктора Януковича Facebook "По той бік новин"

Календарики Виктора Ющенко Facebook "По той бік новин"

Календарик Виталия Луценко Facebook "По той бік новин"

Календарики Григория Суркиса и Леонида Черновецкого Facebook "По той бік новин"

Календарик Юрия Костенко Facebook "По той бік новин"

Календарики Андрея Шевченко Facebook "По той бік новин"

Календарик Дмитрия Яроша Facebook "По той бік новин"

Календарики Lviv is... Facebook "По той бік новин"

Календарик Владимира Сацюка Facebook "По той бік новин"

Календарики Александра Омельченко и Анжелики Рудницкой Facebook "По той бік новин"

Календарики КПУ и Партии зеленых Facebook "По той бік новин"

Календарик Олега Мусия Facebook "По той бік новин"

Календарик Галины Шклянки Facebook "По той бік новин"

Календарик Владимира Сальдо Facebook "По той бік новин"

Календарик Игоря Васюника Facebook "По той бік новин"

Календарик Хомко! Facebook "По той бік новин"

Как сообщал OBOZREVATEL, в "день тишины" 20 апреля 2019 года, за день до второго тура президентских выборов, во многих городах Украины была замечена скрытая агитация.