В сети показали, как менялась политическая агитация в Украине. Исторические фото

Учительница географии из Ровно Вера Моторко показала свою коллекцию календариков с предвыборной агитацией украинских политиков, которые она собирает с 1998 года.

Как сообщается на Facebook-странице "По той бік новин", девушка начала собирать предвыборные календарики еще учась в средней школе, пока что в ее коллекции 250 экземпляров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы освежить память, мы решили напомнить, какой была политическая агитация за годы независимости Украины. Как менялись обещания и как они из раза в раз не выполнялись. А лица оставались те же", – говорится в сообщении.

В коллекции есть календарики кандидатов в президенты Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, лидера "Фронта перемен", а затем "Народного фронта" Арсения Яценюка, кандидатов в народные депутаты Дмитрия Яроша и Андрея Шевченко, кандидата в мэры Киева Григория Суркиса и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "день тишины" 20 апреля 2019 года, за день до второго тура президентских выборов, во многих городах Украины была замечена скрытая агитация.