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В сети показали, как менялась политическая агитация в Украине. Исторические фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
1,3 т.
Украинка коллекционирует предвыборные календарики

Учительница географии из Ровно Вера Моторко показала свою коллекцию календариков с предвыборной агитацией украинских политиков, которые она собирает с 1998 года.

Как сообщается на Facebook-странице "По той бік новин", девушка начала собирать предвыборные календарики еще учась в средней школе, пока что в ее коллекции 250 экземпляров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы освежить память, мы решили напомнить, какой была политическая агитация за годы независимости Украины. Как менялись обещания и как они из раза в раз не выполнялись. А лица оставались те же", – говорится в сообщении.

В коллекции есть календарики кандидатов в президенты Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, лидера "Фронта перемен", а затем "Народного фронта" Арсения Яценюка, кандидатов в народные депутаты Дмитрия Яроша и Андрея Шевченко, кандидата в мэры Киева Григория Суркиса и многие другие.

Календарики Арсения Яценюка
Календарики Олега Ляшко
Календарики Виктора Януковича
Календарики Виктора Ющенко
Календарик Виталия Луценко
Календарики Григория Суркиса и Леонида Черновецкого
Календарик Юрия Костенко
Календарики Андрея Шевченко
Календарик Дмитрия Яроша
Календарики Lviv is...
Календарик Владимира Сацюка
Календарики Александра Омельченко и Анжелики Рудницкой
Календарики КПУ и Партии зеленых
Календарик Олега Мусия
Календарик Галины Шклянки
Календарик Владимира Сальдо
Календарик Игоря Васюника
Календарик Хомко!

Как сообщал OBOZREVATEL, в "день тишины" 20 апреля 2019 года, за день до второго тура президентских выборов, во многих городах Украины была замечена скрытая агитация.

УкраинаполитикаЛеонид ЧерновецкийАнжеліка РудницькаДмитрий ЯрошАлександр ОмельченкоГригорий СуркисЮрий ЛуценкоАрсений ЯценюкАндрей ШевченкоОлег ЛяшкоВиктор ЯнуковичВиктор Ющенко
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