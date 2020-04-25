В сети объявили флешмоб в защиту мэра Покрова и против беззакония правоохранительных органов

Мэру Покрова Александру Шаповалу, одного из действительно благополучных городов, который занимает первое место в прозрачности власти Transparency International инкриминируют хищение. В связи с этим в ФБ объявили флешмоб в поддержку мэра #я_підтримую_Олександра_Шаповала

Об этом в соцсети написала Фаина Каплан.

Шаповал сделал из Покровa картинку и поменял не только город, а поведение людей, - сделал из среднестатистических жлобов - европейских современных граждан, шо занимаются своим городом, друг другом и являются патриотами своего города, - так ему инкриминируют хищение.., — пишет Фаина.

Как известно, город Покров занимает несколько лет первое место по прозрачности власти: от государственных закупок до внедрения электронных сервисов"

В комментариях под постом люди возмущены происходящим.

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