В сети напомнили о скандальном интервью Фокина: призывал понять Россию

Первый премьер-министр независимой Украины и назначенный недавно первым заместителем главы делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявлял, что действия России по аннексии Крыма нужно понять.

Об этом шла речь в его разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном, на что обратили внимание пользователи Facebook. Интервью было записано в марте прошлого года, оно проходило на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, говоря о событиях, которые предшествовали аннексии РФ украинского полуострова в 2014 году политик предположил, что если бы американские авианосцы вошли тогда в Средиземное море, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, то страна-агрессор могла бы "потерять Крым".

"Если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне вероятно, что она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот", – высказался Фокин на русском языке.

Пост пользователя сети (Facebook Примаченко Виктор)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра (1990-1992 гг.) Витольда Фокина.