"Наступили на горло!" В сеть слили темник съезда "Слуги народа"

Перед съездом пропрезидентской партии "Слуга народа" в сеть слили так называемый темник – документ с тезисами, которые будут звучать в ходе мероприятия из уст парламентариев.

Он появился на Telegram-канале "Темный Рыцарь". В темнике "Слуга народа" пытается оправдаться за негативную информационную кампанию против нее и утверждает, что это якобы дело рук олигархов.

"Слуга народа" Delo.ua

Кроме того, парламентарии опровергают свои провалы и называют причиной критики в свой адрес реальные изменения в стране.

"Информационные атаки против нас свидетельствуют, что в стране начались изменения", "Мы начали наступать олигархам на горло. Верховная Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, началась борьба с монополиями, неуплатой налогов. Они теряют реальные деньги и начали мстить нам за это", – говорится в тезисах.

"Наши противники не могут выступать против наших законопроектов, потому что их поддерживает общество, общественные организации, международные партнеры Украины. Сложно выступать против шагов к миру, которые мы осуществляем. Сложно выступать против войны с коррупцией, которую мы ведем. Поэтому они лезут в сферу личной жизни, а порой просто распространяют ложь и слухи", – утверждают в темнике.

Чтобы ознакомиться со всеми деталями документа, посмотрите скриншот ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября в 12:00 стартует первый этап очередного съезда партии "Слуга народа". Его проведут в КВЦ "Парковый" в Киеве.

В программе съезда: отчет деятельности партии "Слуга народа" за последний год, решение кадровых вопросов, обсуждение и принятие решений о создании Рабочей группы по внесению изменений в Устав партии, обсуждение и принятие решений по запуску системы учета, принятие решения об участии партии в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря.

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