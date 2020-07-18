В сеть попало видео, как Арахамия в вышиванке 'отрывается' в клубе Киева

В сети показали видео, как председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия танцует и поет в одном из ночных клубов Киева.

Ролик был опубликован блогером и журналистом Максимом Назаровым в Telegram-канале "Наглый" 18 июля. На нем Арахамия в белой вышиванке с бокалом в руке танцует под песню "Черный бумер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Очень рад за наших счастливых, а главное свободных от работы депутатов. В отпуск вчера уходили в сопровождении "Черного бумера". Давиду Арахамии за вышиванку отдельный зачет", – написал журналист.

Как видно на кадрах, на вечеринке отдыхающие веселятся под музыку без защитных масок.

Напомним, 17 июля Верховная Рада закрыла летнюю сессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, херсонский журналист Константин Рыженко заявил, что местные таможенники, несмотря на карантин, устроили масштабный корпоратив, который обошелся им в десятки тысяч долларов. По его словам, только на выступление Насти Каменских и группы MOZGI компания потратила $25 тысяч