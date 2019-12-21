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21 декабря • обновлено в 10:49
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После корпоратива: в сеть попало "пьяное" видео со "слугой народа"

5.8т
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Народный депутат восьмого созыва Игорь Мосийчук показал видео, на котором запечатлен якобы член "Слуги народа" Сергей Литвиненко в нетрезвом состоянии.

Ролик Мосийчук обнародовал на своей странице в Facebook. По его словам, он был снят после новогоднего корпоратива партии "Слуга народа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Литвиненко

Сергей Литвиненко

"Новое время"

"Народный депутат Сергей Литвиненко. Тот самый, который во время похищения Игоря Луценко, похищения, пыток и убийства Юрия Вербицкого во времена Революции Достоинства более 20 раз созванивался с их похитителями и убийцами именно во время совершения преступления", – возмутился Мосийчук.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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