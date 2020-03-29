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29 марта • обновлено в 18:41
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В сеть попало показательное фото Шмыгаля и Арахамии

4.1т
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В сеть попал снимок премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сделанный на встрече нардепов с кандидатами на должности двух возможных министров.

Он был опубликован в телеграмм-канале "Темный рыцарь". Сделан он был как раз во время встречи "слуг" с кандидатами на должности министра здравоохранения Максимом Степановым и министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец.

При этом, на снимке Арахамия сидит в маске на стуле, а Шмыгаль (тоже в маске) склонился к нему.

Шмыгаль и Арахамия

Шмыгаль и Арахамия

t.me/dark_k/2094

"Чего изволите? Или как премьер перед "Слугой Народа" раком стоял", – иронично подписал снимок автор анонимного телеграмм-канала.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств. Кроме Степанова и Буславец, это Светлана Долеско – кандидат на должность министра культуры.

Ранее члены парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг выразили поддержку кандидатуре Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персоны
Давид Арахамия Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Кабинет министров Украины
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