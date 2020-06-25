В Сербии министр заговорил об украинских "бандеровцах": чиновнику припомнили историю

Посольство Украины в Белграде призвало министра инноваций и технологического развития Сербии не пытаться фальсифицировать и принизить роль украинского народа в борьбе с нацизмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTV. Министра Ненада Поповича призвали не трогать украинскую историю.

"Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательство над памятью более чем 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны", – сказано в заявлении посольства.

Попович заявил 23 июня, что Сербия никогда не примет “позорных попыток переписать историю”, цель которых – представить сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей – как жертв.

"В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне – хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, – теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части", – сказал Попович.

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