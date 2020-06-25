В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область, – генерал США

Рядом с Черным морем и Украиной в сентябре у России будет большое количество войск

В сентябре Россия может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и нехватки воды в Крыму.

Об этом в программе "На самом деле: мир" на телеканале "ДОМ" заявил экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. Как раз в сентябре вооруженные силы РФ собираются провести учения "Кавказ 2020" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск и военного потенциала.

"У них значительная засуха из-за погоды и потому, что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии", – сказал генерал.

По его словам, полуостров очень важен для Москвы, ведь именно с портов оккупированного Крыма российские корабли отправляются на поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение (и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом), что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора", – предположил Ходжес.

Он считает, что российские военные могут захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернутся в Крым.

"Порты в Крыму объявили закрытыми и Россия незаконно их использует. На Западе все должны заявить, что любое российское судно, выходящее из этих портов, автоматически блокируется", – резюмировал Ходжес.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Россия может начать вторжение в Херсонскую область из-за катастрофической нехватки воды в оккупированном Крыму.