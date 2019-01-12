В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко

Кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко пригласили в СБУ в качестве свидетеля.

Поводом стало обнародование им информации об обстоятельствах оккупации Россией украинских территорий, объяснила пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

"Следователи Службы безопасности Украины действительно пригласили гражданина Украины Анатолия Гриценко на допрос в качестве свидетеля 15 января текущего года. Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

"Считаем, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ является патриотической гражданской позицией", - добавили правоохранители.

Кроме того, в СБУ заявили, что удивлены заявлением Гриценко о том, что он не знает о причине допроса. Они утверждают, что представитель кандидата в президенты согласовал время визита и выяснил причины и основания для приглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко 12 января подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

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