В СБУ ответили на данные о 'прослушке' в кабинете Баканова

В кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова нет прослушивающих устройств.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе СБУ, комментируя заявление народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

"Не подтверждаем эту информацию", – сказали в ведомстве.

Напомним, что нардеп Дубинский рассказал, что помимо прослушки в кабинете Баканова, аналогичное устройство было найдено и в автомобиле супруги главы СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему бывших и действующих сотрудников спецслужбы по продаже телефонных разговоров граждан.

Ранее в ГБР заявили о том, что выявили сотрудника СБУ, который продавал телефонные разговоры украинцев, в том числе известных личностей.