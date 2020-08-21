В САП нашли замену Холодницкому

Исполняющим обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назначен Максим Грищук.

Как сообщили "Украинские новости" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора, Грищука назначили после увольнения Назара Холодницкого.

По данным источника, конкурс на должность руководителя САП должен состоятся в ноябре.

Напомним, Максим Грищук в октябре 2015 года подал заявку в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По результатам отбора комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры – Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого.

4 декабря 2015 года Холодницкий из трех кандидатур, поданных конкурсной комиссией, выбрал Грищука на должность своего первого заместителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

По информации СМИ, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.

"Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта – была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону – уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника", – рассказал источник.