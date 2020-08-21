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В САП нашли замену Холодницкому

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
14,9 т.
И.о руководителя САП назначен Грищук

И.о руководителя САП назначен Грищук.

Исполняющим обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назначен Максим Грищук.

Как сообщили "Украинские новости" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора, Грищука назначили после увольнения Назара Холодницкого.

По данным источника, конкурс на должность руководителя САП должен состоятся в ноябре.

Напомним, Максим Грищук в октябре 2015 года подал заявку в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По результатам отбора комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры – Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого.

4 декабря 2015 года Холодницкий из трех кандидатур, поданных конкурсной комиссией, выбрал Грищука на должность своего первого заместителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

По информации СМИ, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.

"Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта – была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону – уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника", – рассказал источник.

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УкраинаСпециализированная антикоррупционная прокуратураНазар ХолодницкийМаксим Грищук
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