В САП анонсировали допросы по делу о взятках в Раде

Всех членов парламентского финансового комитета вызовут на допрос по делу о возможном взяточничестве.
Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает "112 Украина". По его словам, заговорить это дело не удастся, точку поставит прокурор.
"Вместе с детективами мы допрашиваем всех членов комитета, не только тех, кто представляет провластную фракцию. Сейчас, я вижу, уже идут попытки спустить на тормозах, примирения, еще чего-то. Точку поставит прокурор или детектив, когда проведет все необходимые и возможные следственные действия", – отметил Холодницкий.
Назар Холодницкий
delo.ua
Он подчеркнул, что через еще неотмененную депутатскую неприкосновенность САП ограничена в проведении тех или иных следственных действий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.
Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.
САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.
При этом Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.
Вместе с ним должен пройти испытание детектором лжи также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета Дубинского.
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