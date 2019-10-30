В САП анонсировали допросы по делу о взятках в Раде

Всех членов парламентского финансового комитета вызовут на допрос по делу о возможном взяточничестве.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает "112 Украина". По его словам, заговорить это дело не удастся, точку поставит прокурор.

"Вместе с детективами мы допрашиваем всех членов комитета, не только тех, кто представляет провластную фракцию. Сейчас, я вижу, уже идут попытки спустить на тормозах, примирения, еще чего-то. Точку поставит прокурор или детектив, когда проведет все необходимые и возможные следственные действия", – отметил Холодницкий.

Назар Холодницкий delo.ua

Он подчеркнул, что через еще неотмененную депутатскую неприкосновенность САП ограничена в проведении тех или иных следственных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

При этом Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.

Вместе с ним должен пройти испытание детектором лжи также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета Дубинского.

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