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11 декабря • обновлено в 12:27
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"Хотелки Кремля": Тука назвал угрозы изменений в закон об особом статусе Донбасса

1.2т
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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что проект закона, посвященный так называемому статуту Донбасса, зарегистрированный в Верховной Раде, несет потенциальную угрозу.

"С моей точки зрения, угроз там очень много. Каким путем пойдет партия "Слуга народа", мне тяжело предсказать", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Тука заметил, что "сам по себе этот документ как не работал, так никогда и не заработает. Я надеюсь, что там речь идет просто о его пролонгации. Таким образом украинская сторона берет паузу, чтобы внести какие-то правки. Причем, не только в этот закон, поскольку он тянет за собой изменения в целый ряд других законов, которые связаны с содержанием принятого закона".

Владимир Путин

Владимир Путин

Вместе с тем он подчеркнул: "Я склоняюсь к тому, что, если в очередной раз Зеленский согласился на реализацию "формулы Штайнмайера", подписал коммюнике, ничего положительного от этого не будет".

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По оценкам Туки, "мы полностью идем в русле российской повестки дня, российских хотелок". В контексте опасности закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины, как того хочет Кремль, он заявил: "Я буду делать всё возможное, чтобы этого не случилось".

Как писал OBOZREVATEL, во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря его участниками было подписано коммюнике, один из пунктов которого обязывает Украину пролонгировать на 1 год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса нормандский формат Формула Штайнмайера
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Опять крутят дупой
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Хо Хол
Хо Хол
Минские соглашения подписали? Выполняйте. Иначе лишний раз подтверждаете, что договор с xoxлом не стоит туалетной бумаги, которой подтерлись.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хо Хол, Они своей конституцией подтираются.
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